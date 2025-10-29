Tifosi, tra rabbia e speranza: attesi in 500 nel settore ospiti di San Siro

vedi letture

La Nazione oggi in edicola si concentra sulle presenze dei tifosi gigliati questa sera a San Siro per Inter-Fiorentina. In tutto saranno 500 i sostenitori viola attesi nel settore ospiti dello stadio Giuseppe Meazza. Tanti partiranno da Firenze ma in diversi saranno anche i tifosi della Fiorentina residenti al nord. Una trasferta resa complicata dal turno infrasettimanale e dall'andamento della squadra.

Il rapporto tra la tifoseria gigliata e la formazione di Pioli è fermo alla dura contestazione di domenica dopo il 3-0, poi annullato, del Bologna firmato da Dallinga. La piazza chiede a Ranieri e compagni spirito di rivalsa e orgoglio. La sfida di stasera sarà decisiva per il clima che si respirerà domenica al Franchi contro il Lecce. La speranza è che la Fiorentina possa già stasera riaccendere l'entusiasmo del popolo viola.