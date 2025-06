Terracciano e una scelta da prendere. Piace al Bologna, se arriverà un'offerta andrà via

La Fiorentina 2025/26 ripartirà da una certezza, ovvero David De Gea. Lo spagnolo ha rinnovato per tre stagioni con la società viola e difenderà ancora i pali della porta, dando man forte alla retroguardia ma in generale a tutta la squadra come si è visto quest'anno. Ci sono invece più dubbi su chi rimarrà alle sue spalle nel ruolo di dodicesimo, come riporta oggi il Corriere dello Sport. A tal proposito, sarà chiamato a prendere una decisione Pietro Terracciano: rimanere un altro anno per raccogliere le briciole - in termini di minutaggio - o tentare un'esperienza diversa.

Il giornale scrive che l'estremo difensore interessa al Bologna del suo ex tecnico Italiano, che prima dovrà capire cosa fare con Skorupski e Ravaglia. In generale, il portierone campano, col contratto in scadenza a giugno 2026, aspetta che si liberi una porta in Serie A, occasione che ha deciso di non sfruttare dodici mesi fa, quando scelse di restare nonostante le avances di club (su tutti il Monza). L'impressione è che, se adesso dovesse ricapitare la stessa situazione, Terracciano prenderebbe una decisione diversa e lascerebbe così Firenze per giocarsi le sue carte altrove.