Biraghi resterà al Torino. Da capire il futuro di Amatucci e tanti altri giovani viola

Anche la Repubblica (ed. Firenze) nelle sue colonne sportive si occupa delle principali notizie in casa Fiorentina. Ora come ora la priorità dei viola è legata alla scelta per la panchina, ancora sguarnita dopo l'addio amaro con Raffaele Palladino. Il designato dalla società risponde al nome di Stefano Pioli, con cui sono iniziati da giorni i colloqui per il ritorno. Ma i cavilli fiscali con l’Al Nassr sono noti e i dirigenti contano i giorni che separano il tecnico dai primi di luglio quando potrà finalmente cercare la via d’uscita dal club saudita per tornare sulla panchina dei viola. Da segnalare inoltre che la posizione di Spalletti come ct della Nazionale non è più stabile e tra i nomi che in caso di addio verrebbero valutati, ci sarebbe anche quello di Pioli, insieme a Ranieri.

Oltre alla grana allenatore, i viola si ritroveranno a fare i conti anche con diversi giocatori rientranti dai rispettivi prestiti della passata stagione. Se su diversi nomi la società ha già preso una decisione, su tanti altri ci sarà da parlare col nuovo tecnico: verranno infatti valutate molte posizioni, come quelle di Christensen e Amatucci, di rientro da Salerno, Sottil, fuoriuscito a gennaio in direzione Milan, ma anche i giovani Favasuli, Distefano e Krastev. Infine Biraghi: l’ex capitano, partito a gennaio dopo essere finito ai margini con Palladino, ha convinto il Torino. I granata sono pronti a riscattarlo e quindi, almeno per lui, il ritorno al Viola Park potrebbe non essere così certo.