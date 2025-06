Pioli, l'Italia complica i piani viola. Restano le opzioni Farioli, Gilardino e mister X

La trattativa che la Fiorentina sta portando avanti da giorni per Stefano Pioli si è complicata in queste ore dai rumors della Nazionale, che vogliono l'Italia sul tecnico dell'Al Nassr se martedì, dopo la partita con la Moldavia, dovesse consumarsi l'addio col ct Spalletti. In quel caso, assieme a Claudio Ranieri, l'ex viola sarebbe la prima opzione per la FIGC, andando a intralciare ulteriormente il lavoro del club viola, da giorni all'opera per riportare il parmense sulla panchina del Franchi. Come riporta il Corriere dello Sport, la società di Commisso ha incassato il suo sì e continua a spendersi per riportarlo a Firenze, ma le notizie dal post Norvegia-Italia hanno reso la vita ancora più complessa (e già lo era, visti i problemi burocratici e il fatto che l'Al Nassr non ha ancora scelto di liberare l'allenatore tutt'ora sotto contratto). Motivo per cui la Fiorentina prosegue a guardarsi attorno e a valutare altri profili, nonostante Pioli rimanga il prescelto.

In alternativa, i viola tengono vive le opzioni Francesco Farioli e Alberto Gilardino, ma esiste anche la possibilità che venga scelto un mister X - si legge sul quotidiano -. Ovvero un nome a sorpresa tenuto ben nascosto e al riparo, anche se quello non appartiene ad alcun piano studiato a tavolino, ma mai come ora è necessario farvi riferimento.