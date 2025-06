Comuzzo rifiuta l'Arabia. Il centrale ha detto no all'Al Hilal per proseguire in viola

vedi letture

La Nazione, oggi in edicola, torna sulla notizia anticipata nelle scorse ore da FirenzeViola.it che vede Pietro Comuzzo aver rinunciato alla corte dell'Al Hilal. Il club saudita che pochi giorni fa ha puntato su Simone Inzaghi aveva infatti messo nel mirino il classe 2005 della Fiorentina, tanto che a fine stagione tra i manager dell’Al-Hilal e l’entourage di Comuzzo sono iniziati alcuni confronti, tuttavia stroncati sul nascere per volere dello stesso calciatore: quando infatti il centrale ha appreso dell’opportunità di trasferirsi nel club di proprietà del fondo PIF non ci ha pensato due volte a dire di no, a prescindere dalle cifre dell’ingaggio - si legge -.

E se pure - non è escluso che ciò possa accadere - dall’Arabia la squadra biancoblù tornasse a insistere, non avrebbe problema a rifiutare una seconda volta. In tutto questo la Fiorentina è stata spettatrice, visto che - al di là di essere stata messa al corrente del tentativo arabo - non ha ricevuto alcuna offerta sul piatto. Anche se la sensazione è che, alla luce sia del "no" di Commisso al Napoli in inverno sia del recente rinnovo fino al 2029 (con opzione per l’anno successivo) sottoscritto da Comuzzo nemmeno un mese fa, la proposta che l’Al Hilal avrebbe fatto sarebbe stata da capogiro. Una scelta di cuore e di progetto, quella fatta dal difensore lanciato quest'anno, con l'intento di proseguire il percorso di crescita nel calcio che conta e alla Fiorentina.