Dal Barcellona al Milan, continuano le voci su Dodo. Potrebbe occuparsene Commisso

Uno dei calciatori viola protagonisti della passata stagione che ancora attende di capire il proprio futuro è Dodo, da mesi oggetto del desiderio di varie squadre europee ma anche in trattativa con la Fiorentina per il rinnovo di contratto. Ad occuparsi della situazione sono le pagine odierne de La Nazione, dove si legge che le manovre di Pradè per il prolungamento del brasiliano sono ripartite nei giorni in cui veniva ufficializzato il prolungamento di David De Gea.

L'esterno destro è però in scadenza nel 2027 col club viola e l'operazione per il suo nuovo accordo con la Fiorentina non ha ancora subito variazioni significative, vedendo nel frattempo aumentare le voci di mercato sul giocatore. Dal Barcellona al Milan, passando per la ‘solita’ Juventus. Resta l'amarezza, dal punto di vista del calciatore che è legatissimo a Firenze, per non aver già definito una situazione che si è protratta. In assenza del rinnovo tutto dipenderà dalle offerte, possibile che del caso si occupi direttamente il presidente Commisso - chiosa il quotidiano locale -.