Martinelli si guarda attorno. Non farà il dodicesimo, può partire in caso di chiamate

Dopo la pesante conferma di David De Gea tra i pali, la Fiorentina dovrà prendere una decisione sul futuro di Tommaso Martinelli. Come racconta il Corriere dello Sport, il classe 2006 è decantato da anni come uno dei portieri italiani di maggiore prospettiva, ma ancora non ha mai fatto un'esperienza da titolare in prima squadra. L'anno di apprendistato all'ombra dello spagnolo gli ha fatto bene, ma se guardiamo le presenze, Martinelli ha giocato in pratica solo con la Nazionale (Under 19 e Under 20), mentre con la Fiorentina è sceso in campo solo una volta, in Conference, contro il Lask.

Alla soglia dei vent'anni, un portiere che era (ed è tuttora) considerato un talento generazionale è fermo a due presenze tra i professionisti. Il rinnovo di De Gea gli ha fatto capire che neanche il prossimo sarà il suo anno e, piuttosto che vedere se si libererà il ruolo di vice in caso di addio di Terracciano, Martinelli si sta guardando intorno. Nei piani della società, il post-De Gea dovrebbe essere suo - si legge -. Solo che, in questo paese, i giovani a forza di aspettare un'occasione diventano vecchi, per questo la società sta riflettendo a lungo per la sua crescita. In caso dovesse partire anche Terracciano (Martinelli andrebbe via in prestito), è chiaro che la Fiorentina, che riaccoglierà un Christensen rientrante dai sei mesi con la Salernitana, dovrà comunque cercare un dodicesimo per l'anno prossimo.