Nzola non riscattato dal Lens, come Infantino e Sabiri: rientreranno in viola di passaggio

Nel suo punto sui calciatori in prestito dalla Fiorentina, su cui il club dovrà prendere una decisione per il futuro, La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: Mbala Nzola era andato al Lens per 1 milione +9 di riscatto, ma tornerà per poi ripartire perché il Lens non lo riscatterà e a Firenze non aveva reso secondo le aspettative così come in Francia. Senza considerare poi Gino Infantino all’Al-Ain con diritto a 7 milioni e Abdelhamid Sabiri ai sauditi dell’Al-Taawoun che probabilmente faranno toccata e fuga nel capoluogo toscano.

Discorso a parte per il portiere Oliver Christensen, alla Salernitana, in prestito che deve ancora finire la stagione con i play off. A Salerno sta benissimo e nel suo caso potrebbe essere rinnovato il prestito.