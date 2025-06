Cataldi, la Fiorentina riflette. Sarri lo rivuole: se vorrà andarsene, i viola lo lasceranno

Danilo Cataldi è uno dei tanti punti interrogativi in casa Fiorentina. Ad occuparsi del futuro del centrocampista è il Corriere dello Sport di oggi, dove si fa il punto della situazione: il club viola lo ha prelevato l'estate scorsa in prestito con diritto di riscatto, fissato a 4 milioni, dalla Lazio. Il giocatore ha convinto nelle prestazioni ma ha anche saltato diverse partite per infortuni, motivo per cui la società viola sta riflettendo attentamente sulla possibilità di tenerlo a Firenze.

La cifra da sborsare eventualmente ai biancocelesti è bassa, il calciatore è piaciuto tecnicamente ma bisognerà prima parlarne col nuovo allenatore. Il tutto tenendo di conto che il 18 giugno scade la possibilità di esercitare i diritti di riscatto e soprattutto che Maurizio Sarri è un grande estimatore del regista, già allenato nella sua prima parentesi nella Capitale. Cataldi sta bene a Firenze ma non ha mai nascosto la fede per la Lazio, che l'ha anche cresciuto. Adesso, col ritorno in panchina, Sarri ha manifestato alla società il suo gradimento nel ritrovare eventualmente il mediano, mentre a breve il club viola si confronterà col centrocampista per conoscere la sua volontà: se manifestasse il desiderio di tornare a Roma, difficilmente i dirigenti di Commisso si ostinerebbero.