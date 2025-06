Prestiti, deciderà l'allenatore ma la Fiorentina ha già scelto: restano Valentini, Fortini e Lucchesi

vedi letture

Sulle sue pagine odierne, La Gazzetta dello Sport si concentra sul grosso numero di giocatori che la Fiorentina vedrà rientrare dal prestito, con la società viola che aveva tanti calciatori in giro per l'Italia e non solo nella stagione appena conclusa e che ora torneranno come punti interrogativi da sciogliere col nuovo tecnico. Ma in attesa che si delinei una scelta per la panchina, il club ha già preso alcune decisioni a riguardo, soprattutto su chi la dirigenza è sicuro di voler tenere a Firenze e puntarci per l'anno prossimo: il centrale Nicolas Valentini che era al Verona e l’esterno sinistro Niccolò Fortini alla Juve Stabia verranno tenuti in rosa.

In difesa rientra anche Lorenzo Lucchesi che ha fatto bene alla Reggiana e potrebbe fare almeno la prima parte del ritiro estivo per poi trovare una soluzione diversa. Rimarrà anche Christian Kouame che a Empoli si è lesionato il crociato e quindi si rimetterà a posto al Viola Park.