Tanta stima ma voglia di sorprendersi: alle radici del rapporto tra Pioli e Conte

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport si parla del rapporto tra Stefano Pioli e Antonio Conte, i tecnici che si sfideranno sabato al Franchi sulle panchine di Fiorentina e Napoli. Tra di loro - scrive il giornale c'è tanta stima e grande rispetto. Stefano Pioli e Antonio Conte hanno caratteri diversi,ma tra loro c’è sempre stato un feeling speciale. Tanto che prima di una sfida di Champions tra Milan e Tottenham di qualche stagione fa, si mandarono messaggi di affetto a distanza. «Conte è uno dei pochi colleghi che mi ha chiamato per farmi i complimenti per lo scudetto» disse l’ex Milan, aggiungendo poi: «Si moltiplicano le difficoltà con lui in panchina. È un grande allenatore, che prepara molto bene le partite e cura i dettagli».

E anche Antonio esaltò Stefano pubblicamente. «Con il Milan ha fatto qualcosa di impronosticabile. Ha avuto un percorso molto lungo prima di arrivare al successo, e se lo merita». Sabato al Franchi si troveranno di nuovo l’uno contro l’altro. E studiano il modo per sorprendersi,