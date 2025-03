"Sveglia Zaniolo", questo il titolo de La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica una pagina alle tematiche di casa e Fiorentina e in particolare a Nicolò Zaniolo. Il calciatore massese ha a disposizione nove gare di campionato più le partite di Conference League (da due a cinque) per dimostrare di poter esssere ancora protagonista con la maglia della Fiorentina. Arrivato a Firenze in prestito dal Galatasaray, Zaniolo in viola aveva voglia di riscattare i primi sei mesi di stagione vissuti da comprimario all'Atalanta. Fino ad adesso anche a Firenze, nonostante la buona volontà e l'abnegazione, non è riuscito ad incidere. Chissà magari proprio la sfida contro i suoi ex compagni domenica prossima potrebbe essere quella della svolta. Per avere l'ex attaccante della Roma i gigliati hanno versato 3,2 milioni ai turchi di prestito oneroso, mentre il diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al 60% delle presenze totali da almeno 30 minuti (condizione molto lontana visto che al momento ne ha fatte solo tre), è fissato a 15,5 milioni di Euro.

Per adesso la permanenza è lontana. La Fiorentina però crede nel giocatore visto che anche in estate aveva provato a prenderlo. Il 3-5-2 utilizzato da Palladino probabilmente non ne esalta le caratteristiche e al momento è in fondo, dietro a Gudmundsson e Beltran, nelle gerarchie per svolgere il ruolo di spalla di Moise Kean in attacco.