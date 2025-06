Zero chiamate a Sarri dalla Fiorentina. Oggi ultima chance, sullo sfondo De Rossi e Gilardino

Anche sulle colonne odierne de La Nazione si analizzano i profili che stanno studiando i dirigenti della Fiorentina per scegliere il successore di Raffaele Palladino sulla panchina. Il quotidiano locale si sofferma in primis su Maurizio Sarri, sogno dei tifosi viola, scrivendo che toscano aspetterà fino ad oggi una chiamata dal quartier generale di Bagno a Ripoli. Un contatto che, tuttavia, difficilmente ci sarà, visto che nonostante i segnali soffusi lanciati dall’allenatore (che nelle ultime settimane ha prima respinto le offerte dell’Atalanta e poi messo in stand-by la Lazio) e quelli - ben più chiari - arrivati da parte dei tifosi, nessuno dal Viola Park ha alzato la cornetta per programmare un incontro con l’allenatore, che dunque, a meno di colpi di scena, da domani sarà libero di accordarsi con la Lazio (e probabilmente andrà così).

Detto ciò, i profili che ad ora risultano in pole per la panchina della Fiorentina sono Stefano Pioli e Marco Baroni. Per motivi diversi sono questi due, attualmente, i candidati più forti alla successione di Palladino, ma dietro di loro resistono ancora (defilate) le chances di Daniele De Rossi e Alberto Gilardino. E che l'ex giallorosso, dopo la parentesi alla Roma, non veda l’ora di riprendere ad allenare è confermato anche dalla frase che ha rilasciato ieri a Monaco di Baviera prima della finale di Champions: "Gasperini ha fatto cose incredibili: spero di giocarci contro, chissà", il suo pensiero a Sky. Occhi infine all’outsider Francesco Farioli, avvistato - ma per altri motivi - di recente a Firenze: il tecnico (toscano di Barga) farebbe carte false pur di allenare la Fiorentina - si legge sul giornale -.