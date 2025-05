Sarri-Lazio, tutto pronto per un biennale: manca solo la firma del tecnico toscano

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra, nelle pagine dedicate ai temi di casa laziale, si concentra sul possibile ritorno sulla panchina biancoceleste di Maurizio Sarri. Il contratto è pronto, mancherebbe solo la firma del tecnico toscano. Lotito e Fabiani sono ottimisti che la trattativa alla fine vada in porto anche se l'ex Napoli si è preso qualche giorno di riflessione. Sarri infatti, oltre al ritorno a Roma, sarebbe intrigato anche dalle panchine di Atalanta e Fiorentina.

Il principale impedimento al ritorno alla Lazio per il tecnico toscano, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe il progetto tecnico che, quantomeno per il primo anno, senza le coppe non può prevedere spese ingenti sul mercato per rinforzare la squadra, soprattutto sotto il profilo degli stipendi. L'elemento meno preoccupante per i dirigenti biancocelesti invece è l'aspetto economico. L’offerta della Lazio è di 2,5 milioni più bonus per un biennale con opzione, con premi legati alla Champions (da un milione) e all’Europa League (da 500 mila euro). Intanto la Lazio ha sempre sotto contratto Baroni visto che è slittato l'incontro previsto per ieri. Martedì può essere il giorno dei saluti e dei ritorni.