Baroni insidia Pioli. Alla Fiorentina piace il suo calcio, lui attende e direbbe subito sì

Anche sul Corriere dello Sport ci si occupa del prossimo allenatore che sceglierà la Fiorentina e a tal proposito, nonostante la concorrenza forte di Stefano Pioli, per il quotidiano è in rialzo la candidatura di Marco Baroni. Fiorentino e cresciuto nelle giovanili viola, mai come stavolta è un di più che aggiunge alla voglia di scrivere una storia a casa propria. Di sicuro non c’è stato ancora l’affondo decisivo e nemmeno ci poteva essere essendo Baroni legato alla Lazio da un contratto che sarà risolto verosimilmente martedì, ma è altrettanto vero che Baroni piace al Viola Park e a comporre il gradimento vanno i risultati ottenuti in situazioni complicate se non disperate (salvezza a Verona, bis di quella a Lecce), oltre che l’idea di un calcio propositivo e a tratti brillante com’è stata ad esempio la stessa Lazio per tutto il girone d’andata del campionato da poco terminato. Alla Fiorentina piace Baroni e Baroni direbbe subito sì alla Fiorentina appena chiuso il rapporto con la Lazio: forse è solo questione di aspettare in due il momento giusto.

L'altra opzione di cui si occupa il quotidiano è appunto Stefano Pioli. Ha la capacità di ottenere buoni/ottimi risultati con il suo calcio concreto e pragmatico, conosce benissimo Firenze e da Firenze ha avuto e ha la stima necessaria per ricominciare il rapporto, infine sa entrare nei meandri del pallone italiano come pochi a livello tattico e ha le conoscenze internazionali per guidare la Fiorentina alla conquista della sospirata Conference League alla quarta volta di fila che ci prova la squadra viola. Le sue motivazioni di rientro dal ricchissimo anno in Arabia non dovrebbero mancare e, difatti, non c’ha pensato nemmeno un secondo a riagganciare il telefono sulla chiamata esplorativa dei dirigenti di Commisso, però quello è stato soltanto l’inizio di un percorso che avrà bisogno di tappe aggiuntive per arrivare al traguardo. Sempre considerando che ci sono anche gli altri da mettere in conto per la riuscita del tentativo: cioè altri club interessati a Pioli.