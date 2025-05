Dodo, la Fiorentina lo pressa per prolungare il contratto viste le tante richieste

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dopo aver trattato del rinnovo di contratto di De Gea, si è concentrata su Dodo. L'esterno brasiliano ha un accordo con i viola valido per altri due anni ma l'intenzione del club sarebbe quella di prolungarlo ulteriormente per blindare il giocatore. La Fiorentina lo scorso gennaio ha inviato una proposta a Dodo, poi riproposta nel mese di marzo e adesso, come detto dallo stesso Pradé in conferenza stampa martedì scorso, è in attesa di una sua risposta.

Per il momento non ci sono registrate novità ma la dirigenza gigliata, nonostante non ci sia preoccupazione, ha fretta di chiudere viste le tante big europee sul classe 1998.