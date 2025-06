La Fiorentina non riscatterà Gudmundsson ma ne riparlerà col Genoa. Fiducia su Kean

La Gazzetta dello Sport di oggi punta la lente d'ingrandimento sui principali giocatori della rosa della Fiorentina, approfondendo le situazioni personali che riguardano i due maggiori attaccanti del club: Albert Gudmundsson e Moise Kean. Per il primo, secondo la Rosea non ci sono dubbi, la società non verserà al Genoa i 17 milioni di euro previsti per il riscatto pattuito l'estate scorsa, anche perché c'è ancora in ballo il discorso in merito al processo giudiziario. Ma è altrettanto vero che gli uomini mercato di Commisso si siederanno in settimana a un tavolo con i colleghi rossoblu, nell'intento di rinegoziare l'accordo per l'islandese.

Per quanto riguarda invece il centravanti ex Juve, a far tremare la Fiorentina è la clausola da 52 milioni che si ritrova nel suo contratto, usufruibile per i club italiani e stranieri tra il 1° e il 15 luglio. Ma la società è intenzionata a far proseguire in viola la carriera del classe 2000, per il quale si sta muovendo in prima persona anche il presidente Rocco Commisso, che vuole portare a termine l'opera di convincimento iniziata nella trasferta di Cagliari.