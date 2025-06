La Fiorentina e i giocatori in bilico: fiducia su Cataldi, lavori in corso per Dodo e Kean

Sulle sue pagine sportive, La Nazione si concentra sui tanti casi spinosi che vedono la Fiorentina già operativa per costruire la rosa dell'anno prossimo. Risolto quello di David De Gea, ce ne sono ancora molti altri a cui lavorare per la dirigenza viola e su questo avrà un peso specifico colui che sarò il nuovo allenatore. L'esempio più lampante è Albert Gudmundsson: mai sbocciato il feeling con Palladino, il nuovo tecnico influenzerà pesantemente il suo futuro. Discorso analogo per Danilo Cataldi, che invece con l’ex allenatore del Monza aveva ampie chance di rimanere. Ma i 4 milioni da versare alla Lazio non sono poi molti e se il centrocampista romano darà garanzie fisiche al nuovo allenatore, è probabile che la Fiorentina lo riscatti.

In ballo ritorna così anche il futuro di Lucas Beltran. Italiano e Palladino non sono stati in grado di farlo rendere al meglio, la società lo aveva preso dal River Plate per far gol. In realtà da nove ha fatto una fatica tremenda e il River lo vorrebbe riportare a casa. Dovrà arrivare un tecnico innamorato calcisticamente del Vichingo per cambiare le carte in tavola. Ma la partita che ora Pradè ha più a cuore è legata al rinnovo del contratto di Dodo. Nelle ultime ore il ds viola ha provato a forzare la trattativa sperando di riallacciare i discorsi che sembravano un po’ interrotti. Su Kean invece la Fiorentina può solo attendere. Pradè si è definito "prigioniero" della situazione, ma la certezza sulla sua permanenza potrà averla (speriamo) solo il 16 luglio. Sono stati invece in partenza i casi di Adli, Colpani, Folorunsho e Zaniolo, tutti già rispediti al mittente.