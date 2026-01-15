Stallo per Harrison, La Nazione: "Nodo su formula del riscatto"

Stallo per Harrison, La Nazione: "Nodo su formula del riscatto"
Oggi alle 10:31Rassegna stampa
di Redazione FV

Qualche aggiornamento anche da La Nazione sulla trattativa portata avanti dalla Fiorentina per Jack Harrison con il Leeds. Secondo il quotidiano il nodo è da ricercare nel diritto/obbligo di riscatto. Rispetto alle altre trattative portate a termine, la società viola per Harrison ha impostato l’affare sulla base del prestito con diritto di riscatto. Il Leeds ha chiesto anche l’obbligo condizionato per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Trattativa che comunque procede, al contrario di quella per Baldanzi per il quale la Fiorentina ha scelto di non affondare il colpo.