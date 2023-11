STADIO, La risposta del Comune di Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come riportato stamani dal Corriere Fiorentino, ieri mattina è arrivato il verdetto del Tar del Lazio che ha dato ragione al governo. Niente finanziamento quindi di 55 milioni di euro per il progetto di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Il quotidiano fiorentino nell'edizione di oggi riporta una nota di Palazzo Vecchio in merito alla decisione che mostra tutto lo stupore dell'amministrazione comunale: "Pur rispettando il giudizio del Tribunale, l’amministrazione comunale manifesta stupore per la decisione. Il Comune pertanto annuncia immediato ricorso al Consiglio di Stato, convinto ancor di più delle proprie ragioni e dell’ingiusto e immotivato danno alla città, anche considerando il diverso trattamento riservato dal governo ad altre amministrazioni come quella di Venezia".

Anche il Sindaco Dario Nardella interviene in prima persona sottolineando come la gara in corso continuerà anche senza i 55 milioni e aprendo ad una collaborazione con l'esecutivo.