Corsa salvezza, diminuito il gap: con il Parma occasione risalita, le altre affrontano le big

Tra Natale e Capodanno la Fiorentina avrà la possibilità di rimettere tutto in discussione in zona salvezza, si legge su La Nazione. Quanto meno rimettersi lì, nel gruppo di quelle che lottano e sperano. Perché a ben vedere la prossima giornata di campionato sarà davvero da non fallire, per sfruttare anche impegni complicati delle altre pretendenti alla salvezza. A Pisa, per esempio, c’è attesa per l’arrivo della Juventus. Il Verona farà visita al Milan e il Genoa di De Rossi è atteso dal derby del cuore del proprio allenatore che tornerà all’Olimpico per affrontare la Roma.

Impegni difficili, come anche quello del Lecce che attende il lanciatissimo Como. Completa il quadro della zona bassa della classifica la trasferta del Cagliari a Torino. Lo scontro diretto tra Parma e Fiorentina apre un quesito scenario interessante perché sarà in grado di vincerlo. Vanoli lo ha sempre sostenuto. Dicembre sarebbe dovuto essere il mese della svolta. Per se le prime occasioni, la vittoria con l’Udinese dovrà necessariamente rappresentare un punto di partenza.