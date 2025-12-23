Sabatini contro la Fiesole: "Fate i tifosi, non i giudici. Dopo una vittoria non si reagisce così"
Durante il podcast settimanale Numer1, il giornalista di Mediaset Sandro Sabatini ha commentato così la dura protesta inscenata dai tifosi viola in occasione di Fiorentina-Udinese: "I giocatori vanno sotto la curva e quegli scemi anziché applaudire si girano di spalle e fischiano. Ma fate i tifosi, sempre a fare il tribunale. Ma chi siete? La prima partita che vince la Fiorentina, esultate invece di fare altro. Dovreste fare i tifosi, non i giudici. Se la squadra vince bisogna essere felici, invece qui si limitano a diffondere comunicati. Tutti comunicati, fate il tifo!"
L'immagine mitologica di un Uomo di Calcio (nuovo) rianima Firenze. Luci e ombre nel passato di Paratici, ma la scelta è forte e scuote un ambiente depresso. E su Ranieri e i tifosi…di Angelo Giorgetti
