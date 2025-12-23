Mercato di gennaio, Ranieri non è nella lista dei partenti dalla Fiorentina
Il difensore Luca Ranieri, nonostante la fascia tolta a favore di De Gea, è tranquillo e il suo gesto di rinunciare ad essere capitano è stato anche apprezzato tanto che è rimasto vice capitano, oltre alla disponibilità di giocare in un ruolo (terzino) che da tanto non ricopriva. Il suo agente a FirenzeViola ha spiegato tutta la tranquillità del giocatore che, anzi può così concentrarsi sulla sua serenità (è diventato padre bis da poco) e unicamente sul fare bene in campo, per il bene della Fiorentina stessa.
Giuffredi non si è sbilanciato sul futuro che di sicuro lui e il giocatore vedono ancora alla Fiorentina ma, da quanto appresso da FirenzeViola, anche la dirigenza, che qualche operazione in difesa dovrà farla, non intende al momento privarsi di Ranieri. Non sembra dunque nei piani del club viola, anche con l'ingresso del nuovo responsabile dell'area tecnica.
