Gudmundsson, entro un mese si deciderà il suo futuro: la Fiorentina lo ha messo sotto esame

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Albert Gudmundsson. Occhio alle prossime settimane, perché saranno decisive per il futuro dell’islandese, si legge sul quotidiano. La Fiorentina lo ha messo sotto esame: valuterà entro al massimo trenta giorni se confermarlo o prospettargli una nuova sistemazione. Se i dirigenti viola dovessero tenere fede al match con l'Udinese lo blinderebbero senza patemi ma lo decideranno soltanto strada facendo.