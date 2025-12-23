Gudmundsson, la società non vuole cederlo. E il Corriere Fiorentino svela una curiosità

FirenzeViola.it
Il Corriere Fiorentino fa il punto su Albert Gudmundsson e sul suo futuro, svelando una piccola curiosità. «Nice to meet you, welcome in Florence», ha detto ad Albert, scherzando, un dirigente domenica sera dopo la vittoria con l'Udinese. Un modo simpatico per fargli notare quanto (non) ha fatto fin qui. Eppure, chi lo segue da vicino assicura che quanto visto sul campo non sia che la conseguenza di un approccio (anche in allenamento) totalmente nuovo. Il futuro comunque dipende da lui e dal suo atteggiamento visto che la società non avrebbe intenzione di cederlo a gennaio.