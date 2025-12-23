Vanoli fa la conta per Parma, il punto sugli infortunati: Gosens può saltare anche la Cremonese
Out Pablo Marì, squalificato Luca Ranieri e ancora fuori sicuramente per infortunio Robin Gosens e probabilmente pure Jacopo Fazzini, si legge su La Gazzetta dello Sport. Paolo Vanoli fa la conta per la partita di sabato in casa del Parma e sa già che dovrà rinunciare a qualche pedina. In particolare per Gosens le tempistiche si allungano perché il tedesco è in dubbio perfino per la sfida in casa contro la Cremonese che è in programma il 4 gennaio.
Non ci sarà Pablo Marì, anche lui alle prese con l'infortunio muscolare rimediato a Losanna. Da valutare Comuzzo, a cui sono serviti 15 punti di sutura (applicati direttamente in campo domenica) a seguito di uno scontro di gioco nella gara con l'Udinese.
