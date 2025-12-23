Parisi, il jolly che non ti aspetti: è l'uomo chiave di Vanoli, ora la catena con Dodo intriga

Anche La Nazione si concentra su Fabiano Parisi, uno dei migliori nella gara contro l'Udinese. Può essere definito il jolly che nessuno si aspettava. Ora ha maturato fiducia, l'infortunio di Gosens ha fatto il resto. Nel calcio le occasioni arrivano all’improvviso. E vanno sapute cogliere. Fabiano l’ha fatto. E adesso la catena di destra con Dodo intriga.

Da lì sono nati i pericoli maggiori per la difesa dell’Udinese, poi l’esterno ex Empoli (e torniamo al discorso di duttilità) ha concluso la sua partita a sinistra, in una zona al più congeniale. Difficile farne a meno, tant’è che Vanoli – risultato acquisito – lo ha tolto per preservarlo come Kean e Fagioli, in questo momento imprescindibili. In un momento di cambiamento tattico (ormai la difesa a quattro dovrà essere un dogma) la sua crescita ha aiutato.