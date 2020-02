STADIO, Idea Commisso: spese al 50% col Comune

L'ultima idea di Rocco Commisso per lo stadio in zona Mercafir è di dividere le spese al 50% con il Comune. È quanto scrive oggi l'edizione di Repubblica, che conferma come il presidente viola non abbia intenzione di partecipare al bando in scadenza ad inizio aprile, anche se l'unica area possibile resta quella. La valutazione dei costi è che potrebbero arrivare fino a 100 milioni, senza peraltro avere la certezza di costruire lo stadio. Ecco perché l'ultima idea porta ad una divisione delle spese con il Comune. Il motivo per cui si potrebbe arrivare ad una cifra decisamente superiore ai 57 milioni prospettati è dovuta a spese che il bando non affronta: una su tutta i rilievi archeologici. Che c'è sotto la zona Mercafir? Poi i rischi idrogeologici, oltre ai costi per la bonifica e per i parcheggi in superficie. Dall'entourage di Commisso dicono che nessun imprenditore investirebbe in un progetto del genere e lo stesso Presidente per la prima volta negli scorsi giorni ha pronunciato una frase: "Speriamo che non mi stanchi". Ora il Comune non ha più di fronte un italo americano disposto a tutto per lo stadio.