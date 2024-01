STADIO, Giani spinge per Lucca. C'è stato un contatto

FirenzeViola.it

Ad Eugenio Giani, governatore della Toscana, non va giù l’idea che la Fiorentina si allontani da Firenze durante i lavori di restyling del Franchi. Lo fa sapere La Nazione, affermando che Cesena e Modena sarebbero ipotesi concrete ma ‘troppo distanti per i tifosi’, a detta sempre del presidente della regione. “Ho da poco parlato con la prefetta e sono intenzionato a preparare un’istruttoria entro pochi giorni per passare in rassegna tutti gli impianti calcistici delle città toscane e vedere se si può fare qualcosa per avvicinare le gare casalinghe della Fiorentina”, afferma Giani (d’accordo con la Fiorentina nel provare a far slittare l’avvio dei cantieri finché non si avranno le idee chiare su quale sarà per un paio di stagioni almeno la casa ’provvisoria’ dei viola), come si legge sul quotidiano.

Così è spuntata l’ipotesi Lucca: “C’è stata una telefonata interlocutoria con l’assessore allo sport”, spiega Giani. L’impianto al momento dispone di 12mila posti, estendibili fino a 16mila. Di recente sono stati fatti degli interventi di maquillage tali da farlo diventare l’unico sul quale forse si può fare un ragionamento (data la chiusura di Empoli sul Castellani). Ci sarebbe anche Pistoia segnata in agenda ma il Melani (13mila posti) è malconcio. Ha dalla sua però la grande vicinanza a Firenze. Prato non ha un impianto da serie A, all’Arena Garibaldi di Pisa (al netto della rivalità) ci sono infiltrazioni e settori inagibili. Una riflessione si potrebbe al limite fare su Arezzo. Giani prende comunque tempo, in attesa del vertice in prefettura previsto la prossima settimana dopo che Nardella ha mandato la lettera al governo per venire incontro alla Fiorentina.