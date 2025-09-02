Sprint finale senza il botto. La Nazione: "Suggestione Ceballos, niente Brescianini"

vedi letture

La Nazione ripercorre l'ultimo giorno di mercato della Fiorentina che si è concluso ieri. Alessandro Ferrari era stato di parola nell’immediato pre partita della sfida contro il Torino. Mercato chiuso in entrata con l’acquisto di Lamptey, l’ultimo giorno è servito soltanto per piazzare gli esuberi rimasti ai margini della rosa. Svanita la suggestione Ceballos circolata domenica, nessun margine anche per provare a prendere Brescianini, un’idea dell’ultimissima ora per la quale non c’è stata possibilità di manovra.

E così l’ultimo giorno di Daniele Pradè è scivolato via con le cessioni degli esuberi. Da Ikone a Bianco fino a Barak, per poi concludersi con Beltran. Sono rimasti Richardson, Sabiri e Infantino ma non è da escludere che per loro si possano aprire le porte di squadre i cui mercati rimangono ancora aperti all’estero. Nel corso della giornata Pradè e Goretti hanno anche fatto i conti con un paio di offerte rispedite al mittente come quella dell'Atalanta per Comuzzo e della Roma per Fortini.