Sotto con la Conference. Gazzetta: "Avversarie alla portata. Gud dal 1'"

La Gazzetta dello Sport scrive che la Conference League ha un significato diverso perché la Fiorentina è in crisi profonda in campionato, quindi sotto con la coppa. E poi manca una squadra fuori portata come era il Chelsea nella scorsa edizione. Pioli rimetterà di certo Gudmundsson: “Ho grande fiducia in lui - le sue parole ieri in conferenza stampa - Sono certo che possa darci molto".