Sotto accusa la preparazione di Pioli, la Fiorentina fatica troppo al livello fisico

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla condizione fisica dei giocatori della Fiorentina. Sotto accusa c'è una preparazione, quella guidata da Stefano Pioli e dal suo staff, che sembra mostrare delle crepe. La Fiorentina è la squadra che, assieme al Genoa, ha preso più gol nel secondo tempo: undici sui 18 totali incassati nelle prime undici di Serie A, andando ancor più nello specifico, sono nove le reti prese nell'ultima mezz'ora, mentre soltanto in due occasioni, con Napoli e Bologna, la Fiorentina è riuscita a segnare negli ultimi venti minuti e per ultima nella sfida.

Altro dato su cui fare attenzione: la Fiorentina è tredicesima per chilometri percorsi palla al piede in campionato. La gamba in questo momento sembra non esserci, anche se in questo crollo verticale di prestazioni alla distanza c'entra anche soprattutto la componente psicologica di un gruppo che si sfalda sempre alla prima difficoltà. Per provare ad aumentare i giri del motore è stato chiamato un uomo di campo e fatica come Paolo Vanoli, che ha preparato una dieci giorni di fuoco per tutti.