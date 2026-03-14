Ladri in casa Gudmundsson, rubati rolex e borse per circa 60mila euro

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La Nazione ricostruisce quanto accaduto ad Albert Gudmundsson nella notte dopo la partita della Fiorentina contro il Rakow. Il calciatore islandese è stato rapinato con un blitz nella notte, forse proprio mentre era in campo in Conference League. Secondo le prime ricostruzioni, sfruttando l'assenza del calciatore impegnato nella sfida al Franchi, i ladri si sarebbero introdotti nell'abitazione in zona Pian dei Giullari infrangendo una delle porte in vetro.

Una volta dentro, i balordi hanno arraffato Rolex e alcune borse di marca per un bottino che si aggira sui 60mila euro totali. A dare l'allarme è stata l'addetta alle pulizie verso le 12, visto che Gudmundsson era rimasto in ritiro con la squadra al Viola Park. Non è il primo caso di un calciatore viola a cui viene svaligiata la casa durante una partita. Accadde a Franck Ribery, o anche a Sofyan Amrabat e ad Alvaro Odriozola.