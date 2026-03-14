Il valore della rosa della Fiorentina secondo TMW: valori invariati ma spesi 90mln

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In un focus sul valore di mercato dei giocatori della Fiorentina, TMW scrive che il club viola è passato dai 248 milioni di euro di valore all’1 luglio 2025 ai 247,45 milioni attuali. Un bilancio dunque in sostanziale pareggio, con una lievissima flessione verso il basso che racconta come la squadra stia vivendo un momento di stasi nelle sue valutazioni ma anche come non ci sia stato un grosso depauperamento del valore dei calciatori.

Dodò guida la classifica dei ribassi con un meno 6 milioni. Non decollano nemmeno Moise Kean e Albert Gudmundsson: per entrambi si registra un calo di 5 milioni. Stessa sorte per Solomon, che scende di 5 milioni (ma era al Tottenham), e per Luca Ranieri, la cui valutazione arretra della medesima cifra. L'unica vera luce verde è rappresentata da Roberto Piccoli. L'attaccante è cresciuto di valore grazie a un'estate in cui è stato ceduto a 25 milioni, seppur debba ancora dimostrare di essere un investimento azzeccato. La crescita è comunque di di 6 milioni di euro.