Nuovo Franchi, addio pennone di Maratona. In Curva pronte le "king column"

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L'edizione di Firenze di Repubblica fa un punto sui lavori all'Artemio Franchi, dove sono in corso cinque filoni diversi tra cui soprattutto la nuova Curva Fiesole. Sono state quasi completate le strutture in cemento, ora è tempo di quelle in metallo con 5 delle 13 travi già installate senza ulteriori perdite di tempo nonostante un errore nella posa della seconda trave che però non comporterà problemi. Addio allo storico pennone di 15 metri sulla torre di Maratona, ancora avvolta dai ponteggi: si è accertato che non è più sicuro per reggere le bandiere e dunque verrà calato a terra e sostituito.

In curva, le protagoniste della primavera saranno le “king column”, due enormi colonne situate alle estremità su cui poggerà una grande trave reticolare. Per il centenario la Fiesole non sarà accessibile ma sarà visibile nella sua nuova fisionomia. Per restare nei tempi sarà decisiva la risposta della Fiorentina in merito al project financing da circa 85 milioni di euro.

