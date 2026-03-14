Fiorentina, clima diverso dopo dopo il Rakow. Aspettando Kean

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L’avvicinamento della Fiorentina alla sfida salvezza è iniziato con la squadra in ritiro dopo il successo di Conference sul Rakow. Allenamento al Viola Park e poi tutti liberi, compreso Moise Kean che contro i polacchi ha applaudito i suoi compagni dalla tribuna e ieri ha lavorato ancora a parte, ma non ha perso le speranze di esserci lunedì sera allo Zini. Così come ci conta Paolo Vanoli che è intenzionato a puntare sui suoi fedelissimi e tiene caldo Piccoli in caso di altro forfait di Kean.

Il clima dopo il Rakow però è leggermente cambiato: giovedì si respirava un clima diverso nello spogliatoio, dai silenzi di domenica si è passati ai sorrisi. Il gruppo è coeso e deciso a tirarsi fuori dai guai, anche se sa che bisognerà lottare fino all’ultima giornata.