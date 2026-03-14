Lecce, Cremonese e Fiorentina, calendari a confronto per le ultime 10 di A
Sarà una corsa salvezza fino all'ultima partita principalmente tra le tre squadre che stanno lottando ormai da diverse giornate: Lecce, Cremonese e Fiorentina. Questo weekend potrà dare ulteriori indicazioni quando mancano 10 giornate alla fine, soprattutto perché due delle tre squadre si sfideranno in uno scontro diretto lunedì sera. Questi i calendari da qui alla fine del campionato:
16. LECCE punti 27
29ª giornata, Napoli - Lecce
30ª giornata, Roma - Lecce
31ª giornata, Lecce - Atalanta
32ª giornata, Bologna - Lecce
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Hellas Verona - Lecce
35ª giornata, Pisa - Lecce
36ª giornata, Lecce - Juventus
37ª giornata, Sassuolo - Lecce
38ª giornata, Lecce - Genoa
17. FIORENTINA punti 25
29ª giornata, Cremonese - Fiorentina
30ª giornata, Fiorentina - Inter
31ª giornata, Hellas Verona - Fiorentina
32ª giornata, Fiorentina - Lazio
33ª giornata, Lecce - Fiorentina
34ª giornata, Fiorentina - Sassuolo
35ª giornata, Roma - Fiorentina
36ª giornata, Fiorentina - Genoa
37ª giornata, Juventus - Fiorentina
38ª giornata, Fiorentina - Atalanta
18. CREMONESE punti 24
29ª giornata, Cremonese - Fiorentina
30ª giornata, Parma - Cremonese
31ª giornata, Cremonese - Bologna
32ª giornata, Cagliari - Cremonese
33ª giornata, Cremonese - Torino
34ª giornata, Napoli - Cremonese
35ª giornata, Cremonese - Lazio
36ª giornata, Cremonese - Pisa
37ª giornata, Udinese - Cremonese
38ª giornata, Cremonese - Como
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