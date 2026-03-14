Boniek duro: "Il Rakow meritava il pareggio. Fiorentina squadra mediocre"

vedi letture

Zbigniew Boniek, leggenda del calcio polacco, intervistato da Polsasport ha commentato la sconfitta del Rakow a Firenze giovedì sera: "Non ha giocato bene a Firenze ma la Fiorentina è una squadra mediocre, che si affida all'esperienza dei suoi giocatori. La Fiorentina non è mai stata superiore, ma al Rakow è mancata l'intelligenza. Se un giocatore va a intercettare un cross al 90° minuto, deve tenere le mani vicine al corpo per limitare il rischio. È una questione di testa. Ho sempre sostenuto che tutti sono calciatori dal collo in giù, ma solo pochi lo sono anche dalla testa in su. In quel momento, quando si blocca un passaggio, non si possono agitare le braccia come se si stesse eseguendo un balletto. È un peccato, perché credo che il Rakow meritasse assolutamente almeno un pareggio.

Certo, c'è ancora la partita di ritorno. Ma penso che sarà una partita completamente diversa, perché conoscendo gli italiani, giocheranno in contropiede. Comunque, la questione del passaggio del turno è aperta, visto che il Raków non è una squadra peggiore della Fiorentina con questa formazione. Perdere 1-2 nei minuti finali è un po' un episodio fortuito. Dopo una cosa del genere, ci si sente sempre un po' a disagio".