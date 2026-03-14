FirenzeViola Dalla Cremonese a Cremona, Ranieri è tornato Ranieri. Anche da capitano

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Nel momento più difficile e probabilmente più importante, la Fiorentina ha riscoperto il suo capitano, Luca Ranieri. Con la Cremonese la fascia al braccio tornerà a De Gea, ma la partita di giovedì sera contro il Rakow ha confermato una volta di più come tra i pochi a salvarsi in questo periodo ci sia il difensore classe '99, tornato affidabile grazie al passaggio alla difesa a 4 e probabilmente anche al periodo di pausa vissuto tra dicembre e gennaio.

Dalla Cremonese alla... Cremonese

L'ultima partita da titolare prima di essere relegato in panchina a dicembre fu proprio contro la Cremonese ma da terzino sinistro in assenza di Gosens. Ranieri giocò 66 minuti e uscì sul punteggio ancora di 0-0 ma soprattutto tra i mugugni del Franchi dopo un errore in impostazione che fu salvato da Comuzzo ma poteva costare caro. Da quel momento l'ex capitano entrò solo dalla panchina almeno fino al Como, qualche settimana dopo, partita in cui Ranieri si è riconquistato il posto da titolare.

Con il Rakow un'altra prestazione convincente, di nuovo da capitano

Chiaro che giovedì scorso le pressioni erano diverse rispetto a quelle che ci saranno lunedì sera allo Zini, ma anche nell'ennesima serata non brillante per tutta la squadra, Ranieri è stato bravo ad essere sempre attento e spesso coprire i compagni che provavano a spingersi in avanti. Dettaglio non da poco, è tornato a farlo con la fascia al braccio stante l'assenza di De Gea. Un'emozione sempre grande per chi grazie al lavoro si è fatto spazio e si è ritagliato il suo ruolo in questa Fiorentina. Il prossimo anno chi lo sa, ma intanto la squadra viola ha riscoperto l'importanza di Ranieri.