Kean è ancora in dubbio, la confessione di chi lo conosce. E a Gattuso...

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La presenza di Moise Kean contro la Cremonese resta un dubbio e il Corriere Fiorentino oggi in edicola fa il punto sulle condizioni dell'attaccante che sta continuando a lavorare a parte per recuperare dal problema alla tibia riemerso dopo la trasferta di Udine. Il gonfiore è via via diminuito, ma la guarigione si sta rivelando molto più lenta del previsto.

Basta pensare al fatto che la settimana scorsa lo staff medico ha sperato quasi fino all’ultimo di metterlo a disposizione di Vanoli per la gara col Parma salvo poi arrendersi dopo il provino di domenica mattina. Situazione molto simile a quella attuale. «Ancora non si vede la luce», confidava ieri chi lo conosce bene, mentre da fuori osserva con grandissima attenzione anche il ct della nazionale Gattuso, al quale Kean ha comunque già garantito che farà di tutto per rispondere alla convocazione in vista del primo spareggio mondiale.