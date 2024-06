SOTTIL, Ora o mai più. Con Palladino si gioca tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si concentra su Riccardo Sottil. L'esterno classe 1999, dopo l'ennesima stagione trascorsa tra luci e ombre, è arrivato ad uno snodo cruciale della sua carriera. Palladino sembra volerci puntare e la Fiorentina è pronta ad affidargli la fascia sinistra dell'attacco. A 25 anni per Sottil è il giunto di mostrare tutte le sue qualità. Il breve incontro con Palladino, quando il tecnico aveva fatto visita per la prima volta al Viola Park, è stato positivo ed ora all'ala torinese non resta che farsi trovare pronto per l'inizio della prossima stagione.

Durante le vacanze, trascorse in Sicilia, Sottil si è allenato per tornare il prima possibile nella migliore condizione dopo l'infortunio alla clavicola. Su di lui non ci sono voci di mercato nè nubi all'orizzonte, il nuovo tecnico viola gli ha subito dimostrato fiducia. Adesso tocca a lui trovare continuità per essere protagonista in positivo della prossima stagione viola.