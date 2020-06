SOTTIL, Che chance in arrivo dopo i no di gennaio

Si parla con grande attenzione di Riccardo Sottil e delle chances che l'esterno viola potrebbe avere da qui alle prossime partite sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze): il giovane attaccante ha qualità e grandi margini di miglioramento e non è un caso che la Fiorentina nell’ultimo mercato invernale abbia ricevuto varie offerte: il Sassuolo si era fatto avanti provando ad inserirlo nell’operazione che ha poi portato Duncan in viola. La Fiorentina ha però voluto separare le due cose, perché in realtà non ha mai pensato di cederlo, neanche in prestito. Infatti proprio il 22 gennaio è arrivato il rinnovo fino al 2024. Anche il Pescara, dove Riccardo era già stato in prestito da gennaio a giugno 2019, aveva bussato di nuovo alla porta viola. Idem il Genoa che aveva provato a sondare il terreno nell’affare Kouamé-Agudelo. E così ecco che ora Sottil può togliersi qualche soddisfazione in questo finale di campionato. È vero che rientrerà anche Ribery, una soluzione in più per l’attacco, ma il suo inserimento in squadra sarà progressivo e soprattutto sul campione francese non verranno corsi rischi. Sottil grazie alle sue caratteristiche può diventare un’arma in più nella mezz’ora finale magari per far tirare il fiato a Chiesa. Con la sua duttilità potrebbe dare una mano come tornante, anche se questo non è il suo ruolo. La sua freschezza atletica potrebbe essere un valore aggiunto per Iachini, come l’esuberanza, l’entusiasmo e la sua grande voglia di emergere.