SOSTITUZIONI, I numeri viola. Primo cambio al 60'

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

In un focus sui ricambi che hanno a disposizione gli allenatori della Serie A, La Gazzetta dello Sport riporta anche qualche numero che riguarda la Fiorentina. Come il valore in milioni di euro della sua panchina che si è attestato in questo inizio di stagione attorno ai 99 milioni di euro, dietro ad Atalanta (102,5), Milan (102,7), Lazio (112), Juventus (122), Inter (149) e Napoli (153). Per quanto riguarda invece quando avviene in media il primo cambio, Italiano e la Fiorentina stanno nel mezzo tra i 41 minuti e 40 secondi del Cagliari e i 68 minuti del Milan: quelli della Viola avvengono a 60 minuti e 41 secondi.