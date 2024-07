SORLOTH, In pole position per l'attacco della Roma

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si sofferma sulle trattative della Roma per portare nella capitale il centravanti che andrà a sostituire Romelu Lukaku. Secondo La Rosea sembra tornato in pole position Alexander Sorloth. Per il centravanti norvegese il Villareal chiede una cifra pari, o vicina, a 38 milioni, ovvero il valore della clausola rescissoria. Gli altri nomi sono quelli di Jonathan David, che il Lille vorrebbe vendere quest'estate visto che il prossimo andrebbe a scadenza di contratto, anche se su di lui ci sono tanti club di Premier League, o Omorodion. Per quest'ultimo però l'Atletico Madrid chiede cifre elevate(al Chelsea addirittura 70 milioni).