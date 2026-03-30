Solomon sì: la Fiorentina ha deciso, continuerà in viola

Solomon sì: la Fiorentina ha deciso, continuerà in violaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 08:00Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport dedica la sua pagina legata alla Fiorentina ai vari riscatti viola: a giugno Fabio Paratici, nuovo Ds, dovrà prendere diverse decisioni. Una sembra già maturata: Manor Solomon, arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto per circa 10 milioni di euro dal Tottenham, ha convinto con le sue prestazioni ed è ritenuto dalla società viola un profilo ideale da cui ripartire la prossima stagione, quindi salvo sorprese sarà riscattato.

Resta l’incognita della condizione fisica che inevitabilmente peserà nella decisione finale, così come conteranno le riflessioni sul suo stipendio da poco meno di 2 milioni netti a stagione. Non poco per il club dei Commisso, scrive il Corriere. 
 