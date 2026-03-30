Solidità ritrovata: la Gazzetta sottolinea il rendimento difensivo viola

vedi letture

La Gazzetta dello Sport dedica un focus a tema Fiorentina sulla difesa viola. Aprile sarà un mese decisivo per la corsa salvezza: l’obiettivo è consolidare la quintultima posizione e mantenere distanza dalla zona retrocessione, e in tal senso la squadra di Paolo Vanoli ci arriva con una certezza in più. Negli ultimi mesi la squadra ha mostrato segnali di crescita, soprattutto dietro. Dopo un febbraio complicato, con 8 gol subiti in cinque partite e il pesante ko di Udine, la Viola ha invertito la tendenza, dimezzando le reti incassate nelle successive cinque gare. I dati parlano: nel 2026 la media-gol subiti a partita è di 1,2, quella del 2025 era di 1,6. Un miglioramento significativo rispetto all’inizio di stagione, quando la fragilità difensiva era stata una delle principali cause delle difficoltà.

Determinante, scrive la Gazzetta, è stato il cambio di guida tecnica e l'arrivo di Pioli a Vanoli, che ha portato novità tattiche importanti. Il passaggio dalla difesa a tre a quella a quattro, con un modulo base 4-1-4-1 adattabile al 4-3-3, ha restituito equilibrio e certezze. Non a caso, l’unico ritorno alla difesa a tre è coinciso con la pesante sconfitta contro l’Udinese. Tra i singoli, spicca la coppia centrale Ranieri-Pongracic, la più affidabile, mentre Comuzzo trova spazio soprattutto in Conference.