Lunedì decisivo per Dodo: oggi i primi accertamenti sulle sue condizioni

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Nonostante il giorno di riposo concesso da Paolo Vanoli alla squadra, il lunedì avrà i riflettori accesi del mondo Fiorentina sul Viola Park in attesa di notizie su Dodo: il brasiliano si sottoporrà agli accertamenti del caso per valutare se danno muscolare c’è stato alla coscia destra nell’allenamento di sabato, probabilmente ai flessori. Di sicuro, scrive il Corriere dello Sport, un problema verso Verona e l’Hellas che arrivano sabato, quindi ad appena quattro giorni di distanza dalla ripresa che sarà domani al centro sportivo, però l’ex Shakhtar farà il possibile per esserci se il responso degli esami dovesse essere negativo: il dubbio è aperto e non resta che aspettare la risposta clinica, anche se in ogni caso Vanoli comincerà subito a provare le soluzioni alternative a Dodo. Il Corriere avanza alcune alternative per sostituirlo: una è Niccolò Fortini, l'altra porta all'arretramento di un esterno alto a fare l'esterno basso, magari Jack Harrison o Fabiano Parisi.

Sul fronte acciaccati, scrive il Corriere, Rolando Mandragora ha continuato a svolgere lavoro differenziato negli scorsi giorni a causa di un problema al polpaccio.

