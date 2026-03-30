"Ma icche v'ha fatto Fagioli?", il commento di Marchini sulle pagine de la Nazione

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Sulle colonne de la Nazione, il giornalista Giampaolo Marchini scrive di Nicolò Fagioli e di alcune critiche a suo modo eccessive rivolte al centrocampista della Fiorentina: "Ma icché v’ha fatto Portillo? Inteso come Javier García, gioiello della cantera madridista. Era la stagione 2004/05 e la Fiesole decise di srotolare un lenzuolo dal significato chiaro verso chi, nonostante il talento conclamato, si accaniva senza pietà sul giovane arrivato dal Real. Una risposta mai arrivata, così come non si sono concretizzate le premesse di una carriera di primo piano.

Tempi diversi e contesti opposti, ma il concetto resta attuale: «Ma icché v’ha fatto Fagioli?». Perché sorprende l’accanimento nei confronti del centrocampista viola, spesso etichettato come ‘scarso’, al punto che un suo eventuale approdo in Nazionale viene considerato quasi un’eresia, non si capisce se più tattica o etica. Sul piano umano, è giusto ricordare che si può sbagliare, anche gravemente: una volta pagato il conto, però, si volta pagina, e Nicolò sta provando a costruirsi un nuovo percorso con fatica e merito".