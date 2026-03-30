Harrison no: l'esterno inglese non ha convinto nessuno e può salutare a giugno
Sul fronte prestiti, la Fiorentina sembra convinta a tramutare quello di Manor Solomon in permanenza a titolo definitivo a Firenze. Non sembra poter accadere la stessa cosa con Jack Harrison: l’altro esterno d’attacco voluto dalla Fiorentina a metà gennaio potrebbe in teoria essere riscattato versando al Leeds United una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Il classe 1996 percepisce un ingaggio vicino al milione netto. Oggi Paratici e Goretti, riporta il Corriere dello Sport non sembrano granché intenzionati ad avvalersi del diritto di riscatto, quindi c’è da credere che a meno di repentine inversioni di marcia Harrison farà ritorno in Premier League dove lo aspetta un contratto valido per altri due anni (fino al giugno del 2028) con il Leeds.
Sempre il Corriere parla degli obblighi di riscatto: ci sono delle operazioni fatte in prestito a gennaio che diventerebbero definitive in caso di salvezza. Tra loro c’è Marco Brescianini, la cui conferma comporterebbe un esborso da circa 10 milioni in favore dell'Atalanta, Giovanni Fabbian, la cui permanenza permetterebbe al Bologna di guadagnare 15 milioni, e Daniele Rugani, per il quale la società viola ha concordato con la Juventus un riscatto da 2 milioni. Conti alla mano, il club toscano pagherebbe un totale di 27 milioni nel caso in cui conquistasse la salvezza.
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