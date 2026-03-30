-1 a Bosnia-Italia: due dubbi per Gattuso, uno riguarda il partner di Kean

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Mancano circa 24 ore a una delle gare più pesanti e importanti nella storia recente del calcio italiano: domani sera, ore 20.45 a Zenica, c'è infatti Bosnia-Italia, finale playoff. Gara secca, chi vince stacca il pass per i Mondiali in programma in Stati Uniti, Messico e Canada il prossimo giugno. La Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le mosse del Ct Rino Gattuso, che sembra intenzionato a riproporre quasi in blocco l'undici che ha vinto giovedì scorso (non senza qualche patema) contro l'Irlanda del Nord.

Due dubbi per lui: uno è a centrocampo, col ballottaggio tra Manuel Locatelli e Bryan Cristante come perno della mediana davanti alla difesa, l'altro, aggiunge la Gazzetta, riguarda il partner offensivo di Moise Kean, sicurissimo del posto. Accanto al centravanti azzurro e della Fiorentina uno tra Mateo Retegui e Pio Esposito, con le quotazioni di quest'ultimo in rialzo.